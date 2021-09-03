На Київщині жінка влаштувала притулок для тварин у квартирі (фото, відео)

Частину тварин направлено до ветлікарні для встановлення їх стану здоров'я.

Загалом в квартирі перебувало 50 тварин

На Київщині у квартирі мешканки міста Василькова виявили 50 тварин. В одній кімнаті перебувало 17 собак та 9 котів. Про це повідомляє поліція Київщини.

Як зазначається, до поліції звернулись мешканці однієї із багатоповерхівок міста Василькова та повідомили про те, що в одній із сусідських квартир знаходиться велика кількість тварин.

«Сьогодні, 3 вересня, поліція Київщини провела санкціонований обшук. Було встановлено, що 46-річна жителька Василькова протягом тривалого часу утримувала у своїй квартирі десятки собак та котів без належних умов. Не виключається також, що деяких із тварин вона брала на утримання за грошову винагороду.

Станом на 14:00 вже обстежено одну із кімнат та вилучено 17 собак та 9 котів. Обшуки тривають. Наразі частину тварин направлено до ветлікарні для встановлення їх стану здоров'я. За попередніми даними загалом в квартирі перебувало 50 тварин. Власницю квартири доставили до відділу поліції», – зазначається у повідомленні.

Наразі поліція відкрила Кримінальне провадження за ч.3 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини.

Нагадаємо, 25 липня, сталась пожежа на території тваринного притулку поблизу с. Ходосівка.

Тим часом, у Києві за міською програмою прилаштування котів та собак минулого року 753 безпритульні тварини знайшли сім’ї.

Нагадаємо, 24 грудня 2020 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили міську цільову програму, яка передбачає здійснення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки.