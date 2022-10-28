На Київщині лунатимуть вибухи: в яких громадах буде гучно

Вибухи буде чутно у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах Київщини

У Бучанському та Вишгородському районах протягом дня сапери проводитимуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів

Сьогодні, 28 жовтня, у кількох районах Київщини триватимуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, мешканців закликають зберігати спокій. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Як зазначається, вибухи буде чутно у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах Київщини.

«Сьогодні, 28 жовтня, з 9:00 до 16:00 в Ольшаницькому родовищі гранітів, що на території Рокитнянської громади, планується проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами. Крім того, в Бучанському та Вишгородському районах протягом дня сапери проводитимуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів. Просимо жителів області зберігати спокій та виваженість», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російські терористи знову пошкодили енергосистему України. У зв’язку з цим «Укренерго» вводить більш тривалі екстрені відключення світла у Київській області.

Нагадаємо, триває 247-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.