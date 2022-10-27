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На Київщині вводяться більш жорсткі й тривалі відключення електроенергії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині вводяться більш жорсткі й тривалі відключення електроенергії
Енергосистема України зазнала нових пошкоджень
фото ілюстративне

Графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше на актуальні

Російські терористи знову пошкодили енергосистему України. У зв’язку з цим «Укренерго» вводить більш тривалі екстрені відключення світла у Київській області. Про це повідомляє пресслужба оператора.

«Росія знову атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури. З ладу виведені низка критично важливих об’єктів. Внаслідок цього в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК «Укренерго» вводить безпрецедентні екстрені обмеження», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше на актуальні. Найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електропостачання.

«Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації», – зазначає оператор.

Громадян просять підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. Для цього споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

«Також трапляються аварії на розподільчих мережах з різних причин (перенавантаження, пошкодження сторонніми особами, тощо), через які наші споживачі можуть бути без світла. Якщо у вас після скасування стабілізаційного відключення не з’явилось світло – просимо повідомляти нам про це через канали комунікації: Viber та Telegram бот, через наші сторінки в соцмережі Facebook», – додали в «Укренерго».

Як повідомлялося, окупанти вночі знову атакували енергетичну інфраструктуру. У зв’язку з обстрілами «Укренерго» обмежує електропостачання у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Додамо, що вже кілька днів, за розпорядженням НЕК «Укренерго», на Київщині застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Внаслідок масованої ракетного атаки російських терористів на Україну 22 жовтня без світла залишились 1 млн 451 тис. 603 абоненти

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Теги: війна росія окупанти Україна електроенергія Київщина

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