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З'явиться провулок «Скрябіна»: Київ прощається з радянським минулим

Юрій Лящук
glavcom.ua
З'явиться провулок «Скрябіна»: Київ прощається з радянським минулим
Київська міська рада 27 жовтня перейменувала понад 40 топонімів
фото з відкритих джерел

У столиці України з'являться провулок «Скрябіна» та вулиці Левіна і Лук'яненка

Київська міська рада 27 жовтня перейменувала понад 40 топонімів, назви яких були пов'язані з росією або радянським минулим. Тепер у столиці з'являться провулок «Скрябіна» та вулиці Левіна та Лук'яненка. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Серед нових перейменувань є такі:

  • вулиця Славгородська – вулиця імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антіпова;
  • вулиця Карла Маркса – вулиця Йоганна Вольфганга Ґете;
  • площа Амурська – площа Васильківська;
  • вулиця Пушкінська – вулиця Євгена Чикаленка;
  • вулиця Некрасівська – вулиця Івана Драча;
  • вулиця Краснодарська – вулиця Ґолди Меїр;
  • вулицю Астраханська – вулиця Кастуся Калиновського;
  • вулиця Багратіона – вулиця імені фотокореспондента Макса Левіна, який загинув в березні під Києвом.
  • провулок Московський — провулок Павла Лі;
  • провулок Олександра Бестужева — провулок Кузьми «Скрябіна»;
  • площа Героїв Бреста — площа Чорнобаївська;
  • вулиця Маршала Тимошенка — вулиця Левка Лук’яненка;
  • вулиця Олександра Матросова — українського військового генерала Кульчицького, що загинув у 2014 році у Слов’янську.

Нагадаємо, що це вже не перші перейменування у Києві. Так, у вересні міська рада перейменувала ще 40 топонімів. Тоді у столиці з'явилася вулиця імені активіста та загиблого захисника України Романа Ратушного.

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Теги: Київ вулиця Кузьма Скрябин

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