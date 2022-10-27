З'явиться провулок «Скрябіна»: Київ прощається з радянським минулим
У столиці України з'являться провулок «Скрябіна» та вулиці Левіна і Лук'яненка
Київська міська рада 27 жовтня перейменувала понад 40 топонімів, назви яких були пов'язані з росією або радянським минулим. Тепер у столиці з'являться провулок «Скрябіна» та вулиці Левіна та Лук'яненка. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Серед нових перейменувань є такі:
- вулиця Славгородська – вулиця імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антіпова;
- вулиця Карла Маркса – вулиця Йоганна Вольфганга Ґете;
- площа Амурська – площа Васильківська;
- вулиця Пушкінська – вулиця Євгена Чикаленка;
- вулиця Некрасівська – вулиця Івана Драча;
- вулиця Краснодарська – вулиця Ґолди Меїр;
- вулицю Астраханська – вулиця Кастуся Калиновського;
- вулиця Багратіона – вулиця імені фотокореспондента Макса Левіна, який загинув в березні під Києвом.
- провулок Московський — провулок Павла Лі;
- провулок Олександра Бестужева — провулок Кузьми «Скрябіна»;
- площа Героїв Бреста — площа Чорнобаївська;
- вулиця Маршала Тимошенка — вулиця Левка Лук’яненка;
- вулиця Олександра Матросова — українського військового генерала Кульчицького, що загинув у 2014 році у Слов’янську.
Нагадаємо, що це вже не перші перейменування у Києві. Так, у вересні міська рада перейменувала ще 40 топонімів. Тоді у столиці з'явилася вулиця імені активіста та загиблого захисника України Романа Ратушного.
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