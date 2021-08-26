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    На Київщині масові відключення електроенергії: адреси, причина

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    Ремонтні бригади проводять планові роботи на мережі - На Київщині масові відключення електроенергії: адреси, причина
    Ремонтні бригади проводять планові роботи на мережі
    Фото з відкритих джерел

    Мешканців Київщини попередили про планові відключення електроенергії

    У четвер, 26 серпня, у частині населених пунктів Київської області відбудуться планові відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайті «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

    Відключення заплановані у:

    • Баришівському районному підрозділі,
    • Білоцерківському,
    • Богуславському,
    • Бориспільському,
    • Бородянському,
    • Броварському,
    • Васильківському,
    • Вишгородському,
    • Володарському,
    • Згурівському,
    • Іванківському,
    • Кагарлицькому,
    • Києво-Святошинському,
    • Макарівському,
    • Миронівський,
    • Обухівському,
    • Переяслав-Хмельницькому,
    • Рокитнянському,
    • Сквирському,
    • Ставищенському,
    • Таращанському,
    • Тетіївському,
    • Фастівському,
    • Чорнобильському,
    • Яготинському,
    • Ірпінському.

    Адреси і графік відключення електроенергії

    Для перегляду натисніть на документ

    Зазначимо, що графік не стосується позапланових (аварійних) відключень електроенергії.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

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    Теги: електроенергія Київщина ремонт ДТЕК
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    На Київщині масові відключення електроенергії: адреси, причина