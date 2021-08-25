Свята завершились, почались відключення: де на Київщині не буде світла (адреси)

На Київщині масові відключення електроенергії

У середу, 25 серпня, у Київській області відбудуться планові відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайті «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Відключення заплановані у:

Баришівському районному підрозділі,

Білоцерківському,

Богуславському,

Бориспільському,

Бородянському,

Броварському,

Васильківському,

Вишгородському,

Володарському,

Згурівському,

Іванківському,

Кагарлицькому,

Києво-Святошинському,

Макарівському,

Миронівському,

Обухівському,

Переяслав-Хмельницькому,

Рокитнянському,

Сквирському,

Ставищенському,

Таращанському,

Тетіївському,

Фастівському,

Чорнобильському,

Яготинському,

Ірпінському.

Адреси і графік відключення електроенергії

Для перегляду натисніть на документ

Зазначимо, що графік не стосується позапланових (аварійних) відключень електроенергії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.