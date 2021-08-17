Ціни на електроенергію в Іспанії за рік виросли більш ніж утричі, – ЗМІ

Іспанія закликала ЄС змінити механізм ціноутворення на електроенергію задля стримування росту цін на електроенергію. Однак ЄС відхилив запит іспанського уряду

Через аномальну спеку в Іспанії збільшується використання кондиціонерів

Середньодобова ціна електроенергії на ринку на добу наперед в Іспанії склала — 115,83 €/МВт-год, що майже втричі більше ніж в аналогічний період минулого року 39,27 €/МВт-год.

Про це повідомляє видання ExPro.

Видання зазначає, що на фоні різкого росту цін уряд Іспанії знизив податок на додану вартість для рахунків за електроенергію, щоб пом'якшити вплив на споживачів.

А за словами оператора ринку Іспанії OMIE, через аномальну спеку в Іспанії і Португалії використання кондиціонерів збільшується, що ще більше сприяє зростанню цін, які цього літа досягли рекордного рівня.

Також Іспанія закликала ЄС змінити механізм ціноутворення на електроенергію задля стримування росту цін на електроенергію. Однак ЄС відхилив запит іспанського уряду.

Нагадаємо, влітку 2021 року відбулося різке зростання цін на енергетичне вугілля і природний газ. Вартість вугілля в порту «Роттердам+» досягла історичного максимуму в 145 доларів за тону. Цін на газ на німецьких біржах перевищила 500 доларів за 1000 м3.

Нагадаємо, протягом 2017-2020 років мінімальний тариф на електроенергію для населення України був 90 копійок за умови споживання до 100 кВт/год на місяць. Якщо рівень споживання більше – доводилося платити 1,68 грн за кіловат.

Наприкінці минулого року Кабінет міністрів скасував цей «пільговий» тариф і встановив єдину ціну на електроенергію для населення – 1,68 грн.

Кілька разів уряд пролонгував дію єдиного тарифу, нещодавно питання ціни на електроенергію розглядали на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. За його підсумками в Офісі президента заявили, що різкого підвищення тарифів не буде. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що розглядається можливість запровадження тимчасових адміністрацій в приватних енергокомпаніях, якщо виникне загроза національній безпеці.

Нагадаємо, останнє рішення Кабміну – з 1 жовтня ціна на електроенергію для населення буде на рівні 1,44 грн за умови споживання 250 кВт/год на місяць.

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