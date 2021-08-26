Часто зникає світло? Куди скаржитися і як добитись компенсації

В Україні з 2022 року скорочено гранично можлива тривалість аварійних відключень електрики – з 24 до 22 годин

В Україні змінились стандарти якості енергопостачання населення

Державний регулятор енергоринку посилив відповідальність операторів системи розподілу (колишніх обленерго) за неякісне енергопостачання. Тепер допустима тривалість знеструмлення скорочена, а компенсація споживачам, яким надовго вимикали світло, зросла. Відповідне рішення Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила на засіданні 18 серпня. За словами членкині НКРЕКП Ольги Бабій, своїм рішенням Нацкомісія наблизила стандарти електропостачання до європейських.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг внесла зміни до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання

Зокрема, з 2022 року тривалість планових перерв в електропостачанні скорочується з 24 годин до не більше 12 годин (у незимові місяці) та 6 годин (у зимові). Водночас тривалість аварійних перерв тепер має бути не більше 22 годин, раніше було 24. Для значних за обсягом виконання планових робіт (реконструкція та заміна мереж) тривалість перерв в електропостачанні не повинна перевищувати 24 години (у незимові місяці) та 8 годин (у зимові місяці);

«Мало хто з нас знає, що, якщо в нас було відсутнє електропостачання більше цього часу, то ми маємо право на компенсацію», – зауважує Ольга Бабій. Обленерго були зобов’язані платити компенсації через часті перебої електропостачання ще з 2017 року, але в дійсності більшість знеструмлених споживачів нічого не отримують. І винні в цьому вони самі, бо непоінформовані.

За шість місяців 2021 року оператори системи розподілу (обленерго) виплатили компенсацій 34 597 споживачам (побутових і промислових) на суму 4 млн грн (в 2020 році - 3,2 млн грн). Дані начальниці управління НКРЕКП Олени Голембівської

Як зростуть компенсації через знеструмлення

Щоб стимулювати обленерго модернізувати мережі та покращувати якість обслуговування, Регулятор збільшив розмір сум компенсацій у разі недотримання окремих стандартів. Якщо кількість перерв у електропостачанні перевищувала допустимий стандарт, то побутовий споживач має право отримати 200 грн, непобутовий — 600 грн, також надається компенсація у 50 грн за кожну перерву понад встановлений стандарт.

Компенсація має прийти автоматично у платіжці за місяць, в якому була перерва з електропостачання. Ольга Бабій наголосила, що писати жодних заяв не потрібно. Якщо компенсація не була надана автоматично – споживач повинен звернутися зі скаргою до НКРЕКП.

Допустима кількість перерв тривалістю понад 1 годину протягом 12 місяців становить:

не більше 6 (раніше було 7) — для аварійних перерв у містах та селищах міського типу

не більше 8 (було 9) — для сільської місцевості

не більше 11 (було 12) — для планових перерв.

Крім того, постанова передбачає встановлення компенсації за відсутність однієї фази протягом більше як 24 години для споживачів, приєднаних до мереж за трифазною схемою електроживлення. Що це означає? До прикладу, через раптове зникнення «нульової фази» напруга в розетці миттєво стрибає до 380 Вольт, завдаючи матеріальної шкоди споживачам, адже відразу «горить» вся домашня техніка. В такому разі потрібно знати, як правильно домогтися компенсації завданих збитків. У більшості випадків споживачі програють через необізнаність, вони просто не володіють унормованим алгоритмом дій.

До прикладу, в селі поблизу Києва в приватних будинках на одній із вулиць через стрибок напруги до 380 Вольт у людей погоріла вся домашня техніка. Але ніхто не отримав компенсації. На скаргу споживачів «Київобленерго» відповіло, що споживачі винні у «самовільному приєднанні або збільшенні потужності струмоприймачів». Але ніяких документів, що підтверджують такі порушення, обленерго не надало, хоча цього вимагає законодавство. Споживачі мали б скаржитись НКРЕКП, але ніхто з них про це не знав.

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Кому скаржитися?

З проблемою відключення електроенергії стикаються практично всі споживачі. Реальна кількість відключень значно перевищує допустимі норми. В цьому легко переконатися, якщо проаналізувати, що діється в одному лише Бориспільському районі та Борисполі, тобто поруч з Києвом.

Компанія «ДТЕК Київські регіональні мережі» реагує на ситуацію, що склалась. Оператор обіцяє до кінця року запустити в Київській області дві нові потужні підстанції в Козині та Гостомелі. Тоді мешканці двох енергодефіцитних районів області – Ірпінського та Обухівського – отримають більш надійне електропостачання. А от мешканцям Борисполя і району доведеться ще потерпіти.

Чи звертаються споживачі за допомогою в НКРЕКП і як часто? З таким запитанням «Главком» звернувся до Регулятора. Відповідь така: «В 2020 році НКРЕКП розглянула 5317 скарг/звернень/претензій споживачів електричної енергії або осіб, які виявили намір ними стати. Найчастіше надходили звернення з питань приєднання до електричних мереж (1 627 або 31 %), якості електропостачання (614 або 12 %), складених актів про порушення (499 або 9%)». Отже, звернень через знеструмлення мало – за минулий рік лише 614 випадків. Оскільки в дійсності кількість порушень значно більша, українці просто терплять і не скаржаться.

Щоб правильно написати скаргу, споживачам варто ознайомитися із затвердженими Регулятором Правилами розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг. Правила визначають процедуру розгляду звернень споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів. Звернення розглядається НКРЕКП у строк не більше місяця від дня його надходження.

Як боротися?

Раніше «Главком» детально описав алгоритм дій споживачів, які хочуть отримати компенсації через знеструмлення. Перш за все, потрібно знати, що взаємовідносини на роздрібному ринку електричної енергії між побутовими споживачами та постачальниками електроенергії регулюються Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими НКРЕКП. Відповідно до них, оператор системи розподілу (обленерго) зобов’язаний дотримуватись показників якості електропостачання, включаючи надійність (безперервність) живлення, відсутність стрибків напруги відносно стандартних 220 Вольт. Зміна напруги не повинна перевищувати ± 10 % від стандарту.



У разі, якщо було зафіксовано порушення, споживач має ініціювати з’ясування причин неякісного електропостачання. Постачальник електроенергії відповідає тільки за якість енергії, яка подається до вводу у будинок.

Якщо ж причиною проблем є внутрішньобудинкові мережі, то проблему має вирішувати управитель багатоквартирного будинку чи власник приватного будинку. Отже, спочатку потрібно перевірити електромережі в будинку (квартирі) і заміряти напругу на вводі у будинок.

Якщо проблема зафіксована саме на вводі у будинок, споживачі повинні подати письмову скаргу в обленерго. Скарга розглядається протягом 15 днів, а в окремих випадках – 45 днів.

Обленерго повинне усунути проблему протягом 30 днів (чи протягом 180 днів у разі проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі). Максимальний строк надання компенсації 45 днів, а у разі перевищення цього строку сума компенсації подвоюється. Часто обленерго відхиляють скарги споживачів, користуючись їхньою необізнаністю, тому далі потрібно скаржитись НКРЕКП.

Подвійна компенсація

Якщо ж обленерго відхиляє скаргу, тоді компанія повинна надати документи, які підтверджують вину споживача. У наведеному вище випадку на Київщині ніхто із сільських споживачів не оскаржив відмову обленерго, тому ніякої компенсації за зіпсовані холодильники, пральні машини, телевізори ніхто не отримав.

Якщо ж в ході розслідування державний Регулятор виявить, що оператор системи розподілу (обленерго) не дотримався показників якості електропостачання та проігнорував скарги споживачів, тоді НКРЕКП зобов’яже обленерго виплатити компенсацію у подвійному розмірі. Детальну інформацію про її розмір можна прочитати тут. Але потрібно врахувати, що на сайті Регулятора досі (станом на 23 серпня) ще не внесені ухвалені 18 серпня зміни до згаданого Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій за їх недотримання.

Як повідомили «Главкому» в НКРЕКП, за звітними даними обленерго всього у 2020 році було надано компенсації 34 161 споживачу на загальну суму майже 3,2 млн грн, з яких 972 тис. грн надано 3 735 споживачам за недотримання гарантованого стандарту «відновлення електропостачання після перерви в електропостачанні протягом 24 годин». Ще майже 1,7 млн грн було надано компенсацій 26 189 споживачам за недотримання показників відхилення напруги. У 2019 році було надано компенсації 16 039 споживачам на загальну суму майже 2,4 млн грн, з них 4 457 споживачам на загальну суму понад 1,3 млн грн – за недотримання гарантованого стандарту «відновлення електропостачання після перерви в електропостачанні протягом 24 годин», та 936 тис. грн щомісячних компенсацій за недотримання показників відхилення напруги було надано 10 975 споживачам. (тут розмістити відповіді НКРЕКП на мій запит – за підписом Бабій, адже в нинішніх коментарях Бабій в різних виданнях надруковані різні цифри про компенсації збитків.

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Наталка Прудка, «Главком»