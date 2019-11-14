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    Новини

    На Київщині молодик розпалив багаття у квартирі

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    Молодик влаштував пожежу у багатоповерхівці - На Київщині молодик розпалив багаття у квартирі
    Молодик влаштував пожежу у багатоповерхівці
    Фото: Нацполіція

    П'яний чоловік вирішив на багатті приготувати їжу

    Мешканець Білої Церкви спричинив пожежу в багатоповерхівці, сусіди «погорільця» викликали поліцію та ДСНС. Невдовзі займання вдалося загасити.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Працівники патрульної поліції Київщини з’ясували, що власник квартири самотужки розвів вогонь. Чоловік пояснив правоохоронцям, що хотів приготувати їжу, але в квартирі відключені газ та електроенергія за несплату.

    За попередньою інформацією, чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

    За декілька годин до цього жителі міста скаржилися поліції на фігуранта, що він на вулицях порушує громадській спокій.

    Поліцейські склали адмінпротоколи за ст. 175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях), за ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Нагадаємо, у ніч на четвер, 14 листопада, у Києві сталася серія підпалів. Близько 3:00, з розривом в п'ять хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі «Молоко від фермера». Один з них привів до масштабних наслідків.

    Столичні поліцейські розпочали кримінальні провадження за фактами підпалів магазинів.

    Національна поліція України пожежа ДСНС Київщина алкогольне сп'яніння будинок чоловік квартира
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