Нічні підпали магазинів у Києві: поліція відкрила провадження (фото)



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Невідомі підпали магазин на вулиці Олени Теліги Фото: Нацполіція

Біля двох обгорілих магазинів правоохоронці виявили пластикові пляшки із ймовірно займистою речовиною

Столичні поліцейські розпочали кримінальні провадження за фактами підпалів магазинів, що сталися в ніч на 14 листопада у Дніпровському та Шевченківському районах Києва.

Про це повідомляє пресслужба поліції міста.

Близько 3-ї години ночі до Дніпровського управління поліції звернулася місцева мешканка із повідомленням про те, що на вулиці Амвросія Бучми двоє осіб облили двері магазину невідомою речовиною та підпалили.

Згодом до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про підпал вітрини магазину на вулиці Олени Теліги.

Для відпрацювання цих повідомлень на адреси негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативні групи територіальних управлінь, експерти та рятувальники. Після огляду фахівці відповідних служб встановили попередню ймовірну причину пожежі - занесення стороннього джерела запалення.

Біля обох обгорілих магазинів правоохоронці виявили пластикові пляшки із ймовірно займистою речовиною. Їх відправили на експертизу.

Зібрані відомості за цими фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчими відділами Дніпровського та Шевченківського управлінь поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Поліцейські розшукують причетних до цих кримінальних правопорушень осіб.

Раніше повідомлялося, що у ніч на четвер, 14 листопада, у Києві сталася серія підпалів. Близько 3:00, з розривом в п'ять хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі «Молоко від фермера». Один з них привів до масштабних наслідків.