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    На Лук’янівці згорів кіоск прийому склотари (фото, відео)

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    На Лук’янівці згорів кіоск прийому склотари (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Незадовго до пожежі біля кіоску ходив невідомий чоловік

    У середу, 13 листопада, увечері на Лук'янівській площі сталася пожежа. У дворах між вулицею Білоруською та Юрія Іллєнка спалахнув кіоск прийому склотари.

    Їдкий дим затягнув кілька дворів. Про це повідомляє Інформатор.

    Близько 20:40 перехожі помітили, що з закритого кіоску валить дим і відразу зателефонували на службу «101». Рятувальники розкрили двері будови і на них буквально посипалися порожні скляні пляшки, якими був набитий кіоск. Тару довелося прибрати, щоб дістатися до вогнища загоряння, який знаходився біля задньої стіни кіоску.

    Близько 21:20 полум'я вдалося ліквідувати, але залізна будка згоріла майже повністю.

    Очевидці повідомили поліції, що незадовго до пожежі невідомий чоловік стукав у двері кіоску, а після кілька разів обійшов його. Через 5 хвилин кіоск вже горів.

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    На Лук’янівці згорів кіоск прийому склотари (фото, відео)
    На Лук’янівці згорів кіоск прийому склотари (фото, відео)
    На Лук’янівці згорів кіоск прийому склотари (фото, відео)
    На Лук’янівці згорів кіоск прийому склотари (фото, відео)
    На Лук’янівці згорів кіоск прийому склотари (фото, відео)
    На Лук’янівці згорів кіоск прийому склотари (фото, відео)
    На Лук’янівці згорів кіоск прийому склотари (фото, відео)

    Обійшлося без постраждалих. Причину загоряння належить встановити слідству.

    Як повідомлялося, у ніч на четвер, 14 листопада, у Києві сталася серія підпалів. Близько 3:00, з розривом в п'ять хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі «Молоко від фермера». Один з них привів до масштабних наслідків.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники
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