На Лук’янівці згорів кіоск прийому склотари (фото, відео)



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Фото: Інформатор

Незадовго до пожежі біля кіоску ходив невідомий чоловік

У середу, 13 листопада, увечері на Лук'янівській площі сталася пожежа. У дворах між вулицею Білоруською та Юрія Іллєнка спалахнув кіоск прийому склотари.

Їдкий дим затягнув кілька дворів. Про це повідомляє Інформатор.

Близько 20:40 перехожі помітили, що з закритого кіоску валить дим і відразу зателефонували на службу «101». Рятувальники розкрили двері будови і на них буквально посипалися порожні скляні пляшки, якими був набитий кіоск. Тару довелося прибрати, щоб дістатися до вогнища загоряння, який знаходився біля задньої стіни кіоску.

Близько 21:20 полум'я вдалося ліквідувати, але залізна будка згоріла майже повністю.

Очевидці повідомили поліції, що незадовго до пожежі невідомий чоловік стукав у двері кіоску, а після кілька разів обійшов його. Через 5 хвилин кіоск вже горів.

Обійшлося без постраждалих. Причину загоряння належить встановити слідству.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 14 листопада, у Києві сталася серія підпалів. Близько 3:00, з розривом в п'ять хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі «Молоко від фермера». Один з них привів до масштабних наслідків.