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    На Київщині невідомі намагалися підпалити вишки мобільного зв’язку

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    На Київщині невідомі намагалися підпалити вишки мобільного зв’язку

    Правоохоронці розшукують осіб, причетних до злочину

    Невідомі особи в селах Загальці та Пісківка Бородянського району намагалися підпалити базову станцію стільникового зв’язку. 

    На місці події працювала слідчо-оперативна група Бородянського відділення поліції, експерти-криміналісти. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Встановлено, що зловмисники намагалися підпалити базову станцію, облили її займистою речовиною. Займання не відбулося, зі станції нічого не викрадено, обладнання не пошкоджено і станція працює автоматично у штатному режимі. 

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин) та за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

    Наразі правоохоронці спільно з працівниками служби безпеки стільникового зв’язку проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до даного правопорушення.

    Нагадаємо, у ніч на четвер, 14 листопада, у Києві сталася серія підпалів. Близько 3:00, з розривом в п'ять хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі «Молоко від фермера». Один з них привів до масштабних наслідків.

    Столичні поліцейські розпочали кримінальні провадження за фактами підпалів магазинів.

    Національна поліція України пожежа кримінал Київщина мобільний зв’язок
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