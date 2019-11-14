На Київщині невідомі намагалися підпалити вишки мобільного зв’язку



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Правоохоронці розшукують осіб, причетних до злочину

Невідомі особи в селах Загальці та Пісківка Бородянського району намагалися підпалити базову станцію стільникового зв’язку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Бородянського відділення поліції, експерти-криміналісти. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що зловмисники намагалися підпалити базову станцію, облили її займистою речовиною. Займання не відбулося, зі станції нічого не викрадено, обладнання не пошкоджено і станція працює автоматично у штатному режимі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин) та за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці спільно з працівниками служби безпеки стільникового зв’язку проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до даного правопорушення.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 14 листопада, у Києві сталася серія підпалів. Близько 3:00, з розривом в п'ять хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі «Молоко від фермера». Один з них привів до масштабних наслідків.

Столичні поліцейські розпочали кримінальні провадження за фактами підпалів магазинів.