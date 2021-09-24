На Київщині молодик «замінував» пересувний цирк і відділ поліції

«Жартівнику» загрожує до восьми років ув'язнення

В Обухівському районі Київщини до поліції надійшло повідомлення про замінування пересувного цирку. На місце події негайно прибули керівники, слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час невідкладних слідчо-оперативних дій на місці події працівники поліції знайшли та встановили особу, яка повідомила про замінування.

Під час бесіди поліцейські з‘ясували, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, здійснив завідомо неправдивий виклик та зізнався у скоєному. Працівники поліції провели бесіду та повідомили про кримінальну відповідальність за вчинення такого злочину.

Не усвідомивши відповідальності за скоєний злочин, 35-річний місцевий житель наступного дня вранці зробив ще один виклик на спецлінію «102», повідомивши про «замінування» Миронівського відділу поліції.

Правоохоронці оперативно встановили місцезнаходження «жартівника».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, яке карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Запобіжний захід псевдомінеру обере суд.

Нагадаємо, у Славутичі затримали ймовірного псевдомінера, який наприкінці квітня міг повідомити про замінування та вибух на Чорнобильській атомній електростанції.

А в Києві судитимуть чоловіка, який «замінував» кінотеатр.