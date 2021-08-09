У Києві судитимуть чоловіка, який «замінував» кінотеатр

Слідчі затримали 50-річного киянина та повідомили йому про підозру

П’яний чоловік повідомив про замінування кінотеатру, а сам спостерігав за діями правоохоронців

Столичні правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом неправдивого повідомлення про мінування кінотеатру та направили матеріали кримінального провадження до суду. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Подія трапилась у липні цього року на вулиці Костянтинівській в Подільському районі столиці. Зловмисник повідомив адміністратору закладу, що має статись вибух та потрібно негайно евакуювати людей. Менеджер кінотеатру звернулась до поліції. За викликом виїхали усі профільні служби та слідчо-оперативна група.

На місті події поліцейські від заявниці дізнались, що до неї підійшов незнайомий чоловік у стані алкогольного сп’яніння та повідомив про те, що у приміщенні має статись вибух. Працівники вибухотехнічної служби ретельно перевірили будівлю та територію біля неї, але будь-яких небезпечних предметів не виявили.

Слідчі затримали 50-річного киянина та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

На час слідства чоловік перебував під нічним домашнім арештом.

Наразі досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до Подільського районного суду Києва для прийняття рішення.

Обвинуваченому загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно чоловік «замінував» столичну фірму, щоб помститися за намір звільнити його наречену.

28 липня правоохоронці оперативно відреагували на інформацію про замінування ЧАЕС, перекрили всі КПП Чорнобильської зони, повідомили підприємства про можливу загрозу і підвищену увагу у зв'язку з введеними заходами безпеки.

Раніше Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 32-річному киянину, який зробив хибне повідомлення про замінування Північного мосту.