У Києві чоловік посварився з дружиною та «замінував» будинок

Правопорушника затримали патрульні спільно з мобільною групою реагування на факти домашнього насильства

Столичні правоохоронці затримали чоловіка за неправдивий виклик про замінування під’їзду будинку на вулиці Отто Шмідта. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, 10 травня вранці до чергової частини поліції Києва зателефонувала жінка та повідомила про те, що до її квартири на вулиці Отто Шмідта намагається зайти чоловік та погрожує побити. Втім, через те, що дружина не впустила до помешкання, порушник вирішив повідомити на спецлінію 102 про замінуванння під’їзду будинку.

За декілька хвилин на місце події прибули мобільна група реагування на факти домашнього насильства, екіпажі патрульної поліції та співробітники управління вибухотехнічної служби. Після проведеної перевірки будівлі та прилеглої території фахівці не виявили небезпечних предметів.

На місці правоохоронці виявили чоловіка, який розповів про сварку з дружиною, після чого здійснив хибний виклик про замінування. Поліцейські затримали киянина, 1960 року народження, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, у нього вилучили мобільний телефон та направили на експертизу.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, 7 травня цього року у Києві поліцейські перевіряли інформацію про замінування торгових центрів та майже всіх станцій метро. Учора, 8 травня, поліція Києва перевіряла інформацію про замінування аеропорту «Київ» та ряду медичних установ.

Крім того, Київська міська прокуратура повідомила про підозру чоловіку через повідомлення про фальшиве замінування Верховної Ради, яке надійшло у поліцію 5 травня 2021 року близько 23-ї години.

На початку березня Верховна Рада посилила відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Зокрема, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я та освіти, такі дії каратимуться позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.