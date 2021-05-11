На мосту Патона п’яна водійка Nissan влетіла в огорожу і перекинулась (фото, відео)

Тест показав у водійки 3,40 проміле алкоголю

У понеділок, 10 травня, ввечері на мосту Патона в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилася у напрямку правого берега, повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Так, жінка на за кермом автомобіля Nissan в’їхала в загорожу і перекинулася.

Водійка перебувала у сталі алкогольного сп’яніння. Тест на приладі Драгер показав 3,40 проміле.

У ДТП обійшлося без травмованих.

Як повідомлялося, 6 травня на проспекті Перемоги в Києві автомобіль збив чоловіка, який намагався перебігти вісім смуг руху.