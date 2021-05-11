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    На мосту Патона п’яна водійка Nissan влетіла в огорожу і перекинулась (фото, відео)

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    Автомобіль перекинувся на дах - На мосту Патона п’яна водійка Nissan влетіла в огорожу і перекинулась (фото, відео)
    Автомобіль перекинувся на дах
    Фото: Варта Голосієва

    Тест показав у водійки 3,40 проміле алкоголю

    У понеділок, 10 травня, ввечері на мосту Патона в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилася у напрямку правого берега, повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Так, жінка на за кермом автомобіля Nissan в’їхала в загорожу і перекинулася.

    Водійка перебувала у сталі алкогольного сп’яніння. Тест на приладі Драгер показав 3,40 проміле.

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    На мосту Патона п’яна водійка Nissan влетіла в огорожу і перекинулась (фото, відео)
    На мосту Патона п’яна водійка Nissan влетіла в огорожу і перекинулась (фото, відео)
    На мосту Патона п’яна водійка Nissan влетіла в огорожу і перекинулась (фото, відео)
    На мосту Патона п’яна водійка Nissan влетіла в огорожу і перекинулась (фото, відео)
    На мосту Патона п’яна водійка Nissan влетіла в огорожу і перекинулась (фото, відео)
    На мосту Патона п’яна водійка Nissan влетіла в огорожу і перекинулась (фото, відео)
    На мосту Патона п’яна водійка Nissan влетіла в огорожу і перекинулась (фото, відео)

    У ДТП обійшлося без травмованих.

    Як повідомлялося, 6 травня на проспекті Перемоги в Києві автомобіль збив чоловіка, який намагався перебігти вісім смуг руху.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння жінка
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