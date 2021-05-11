Киянин через конфлікт із дружиною підпалив власну квартиру

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до десяти років

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який через конфлікт із дружиною підпалив балкон своєї квартири. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці отримали виклик про пожежу на балконі в одному з будинків на вулиці Туполєва. За вказаною адресою негайно прибули екіпажі рятувальників, патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та лікарі.

Правоохоронці опитали свідків та провели першочергові слідчі дії.

«Ми з’ясували, що між подружжям виник конфлікт. Після чоловік у стані алкогольного сп’яніння взяв запальничку та підпалив речі на балконі. У результаті інциденту ніхто не постраждав. На місці події у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України ми затримали раніше судимого за скоєння пограбувань чоловіка», – розповів заступник начальника відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Василь Зарубенко.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва слідчі оголосили фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Як повідомлялося, 10 травня Столичні правоохоронці затримали чоловіка за неправдивий виклик про замінування під’їзду будинку на вулиці Отто Шмідта. З'ясувалося, що дружина не впустила чоловіка до помешкання, тому він вирішив повідомити на спецлінію 102 про замінуванння під’їзду будинку.