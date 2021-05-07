Київського поліцейського викрито на грабежі під час патрулювання (фото)

Слідчі перевіряють на причетність до вчинення злочину інших співробітників поліції

У Києві поліцейський Святошинського районного відділу Управління поліції охорони під час патрулювання вулиць міста заволодів речами потерпілого чоловіка.

Наразі йому повідомлено про підозру за фактом відкритого викрадення чужого майна, що завдало значної шкоди потерпілому. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, вказаний правоохоронець, перебуваючи на чергуванні у нічний час доби, здійснював патрулювання вулиць міста у складі екіпажу разом із двома співробітниками.

Повернувши на вул. Смілянську, правоохоронець помітив громадянина на електросамокаті, який не впоравшись з управлінням впав посеред дороги. При цьому у чоловіка під час падіння випала сумка з особистими речами, документами та значною сумою грошових коштів, зокрема 116 тис. грн, $2600, понад 1000 євро.

У момент, коли двоє інших правоохоронців вийшли з автомобіля, щоб допомогти потерпілому та викликати швидку, підозрюваний з метою особистого збагачення відкрито заволодів сумкою потерпілого, розпорядившись нею та її вмістом на власний розсуд.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Тривають першочергові слідчі дії, у тому числі, направлені на перевірку на причетність до вчинення вказаного злочину інших співробітників поліції.

Викриття злочину відбувалося спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого в Києві, при оперативному супроводженні Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.