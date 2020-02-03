В Одесі горів житловий будинок, троє загиблих



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Пожежа в Одесі сталась на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку

У ніч на понеділок в Одесі сталася пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку, внаслідок якої загинули троє людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«3 лютого о 04 год. 23 хв. у Суворовському районі м. Одеса у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло троє осіб. О 04 год. 52 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 15 м2», - йдеться у повідомленні.

Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС в Одеській області.

До слова, напередодні столичні рятувальники ліквідували пожежу на території депо, що в Дарницькому районі. Жертв та постраждалих немає.

Також нагадаємо, 1 лютого у багатоповерхівці в Києві сталася пожежа. Під час проведення розвідки рятувальники виявили в квартирі чоловіка 1956 року народження, якого вивели з помешкання та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Медики госпіталізували потерпілого, встановивши попередній діагноз «отруєння чадним газом».