Курсантки, яких збив п’яний майор, отримали офіцерські погони (фото)



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Дівчатам вручили погони молодших лейтенантів медичної служби та посвідчення офіцерів Фото: Командування медичних сил ЗСУ

Дівчата зараховані до лав слухачів Української військово-медичної академії

1 вересня у військовому госпіталі в Києві начальник штабу – перший заступник командувача Медичних сил ЗСУ Андрій Галушка разом з начальником Української військово-медичної академії Валерієм Савицьким вручили погони молодших лейтенантів медичної служби та посвідчення офіцерів курсанткам, які нещодавно отримали важкі травми внаслідок жахливого ДТП на території військового коледжу на вул. Зоологічній.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

Відповідно до наказу міністра оборони України молоді офіцери зараховані до лав слухачів Української військово-медичної академії та після одужання зможуть продовжити навчання і здійснити свою мрію стати військовими лікарями.

З цією подією дівчат також привітали представники Національного військово-медичного клінічного центру ГВКГ, військового вишу та рідні.

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад за формою. Всіх дівчат у важкому стані було госпіталізовано до військового госпіталю.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом наїзду автомобіля на трьох курсанток.

Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід для майора Володимира Холодного у вигляді двох місяців тримання під вартою.

Дівчат прооперували у військовому госпіталі, двом із них ампутували по нозі. Стан третьої кусантки дещо ліпший.

Повідомлялалося, що одній із дівчат можуть ампутувати й другу ногу.