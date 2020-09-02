Поліція повідомила деталі ДТП, де автівка вилетіла на терасу McDonald's



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Автомобіль здійснив наїзд на декоративну клумбу, що відлетіла на столик, за яким перебували клієнти

23-річний водій автівки Hyundai Sonata під час розмови з касиром закладу харчування натиснув на педаль газу

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом автопригоди на вул. Оноре де Бальзака в Деснянському районі, де водій автомобіля Hyundai Sonata вилетів на літню терасу ресторану швидкого харчування McDonald's.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За попередньою інформацією, 23-річний водій автівки Hyundai Sonata під час розмови з касиром закладу харчування натиснув на педаль газу. Через що, здійснив наїзд на декоративну клумбу, що відлетіла на столик, за яким перебували клієнти.

Потерпілих - дівчину 1999 року народження з травмою грудної клітини та 41-річну жінку з переломом ноги - госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Згідно із висновком тестування правопорушника на драгері, на момент скоєння автопригоди чоловік не перебував під дією алкоголю.

Слідчим управлінням столичного главку розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

У Деснянському районі Києва, на вулиці Бальзака, водій автомобіля Hyundai Sonata вилетів на літню терасу ресторану швидкого харчування McDonald's. Зазначається, що автомобіль зніс столик з дороги. Журналісти дізналися, що двох людей госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.