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    Переплутав зі звіром: на Одещині мисливець застрелив товариша

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    Потерпілий помер миттєво - Переплутав зі звіром: на Одещині мисливець застрелив товариша
    Потерпілий помер миттєво

    51-річний мисливець застрелив приятеля в очереті

    Під час полювання біля села Озерне Ізмаїльського району 51-річний чоловік випадково застрелив свого 45-річного товариша.

    Про це у понеділок, 23 листопада, повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

    «За попередньою інформацією співробітників Ізмаїльського відділу поліції, 45-річний житель району дістав смертельне кульове поранення з рушниці під час полювання біля села Озерне. Вистрілив у чоловіка 51-річний приятель, сплутавши його в очереті зі звіром», – йдеться у повідомленні.

    Правоохоронці зазначили, що потерпілий помер миттєво. З місця події вилучили рушниці обох мисливців, їх буде направлено на експертизу.

    Фігуранта доправили до територіального відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 («Вбивство з необережності») Кримінального кодексу України. Для встановлення остаточної причини смерті чоловіка тіло направили на судово-медичну експертизу.

    До слова, на Київщині судитимуть юнака, який застрелив ветерана АТО.

    Теги: Національна поліція України кримінал вбивство Одещина смерть
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