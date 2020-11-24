Переплутав зі звіром: на Одещині мисливець застрелив товариша

51-річний мисливець застрелив приятеля в очереті

Під час полювання біля села Озерне Ізмаїльського району 51-річний чоловік випадково застрелив свого 45-річного товариша.

Про це у понеділок, 23 листопада, повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

«За попередньою інформацією співробітників Ізмаїльського відділу поліції, 45-річний житель району дістав смертельне кульове поранення з рушниці під час полювання біля села Озерне. Вистрілив у чоловіка 51-річний приятель, сплутавши його в очереті зі звіром», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що потерпілий помер миттєво. З місця події вилучили рушниці обох мисливців, їх буде направлено на експертизу.

Фігуранта доправили до територіального відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 («Вбивство з необережності») Кримінального кодексу України. Для встановлення остаточної причини смерті чоловіка тіло направили на судово-медичну експертизу.

До слова, на Київщині судитимуть юнака, який застрелив ветерана АТО.