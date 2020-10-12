Моторошне вбивство на Херсонщині: хлопець вбив батька і ледь не зарізав матір



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На Херсонщині 21-річний хлопець зарізав свого батька та намагався вбити матір

Вночі жінка в закривавленому одязі прибігла до сусідів і розповіла напад сина

У Бериславському районі Херсонської області 21-річний хлопець убив свого батька та намагався вбити матір, але жінці вдалося втекти.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Херсонщини.

Зазначається, що вночі жінка в закривавленому одязі прибігла до сусідів і розповіла напад сина. Сусіди викликали поліцію і швидку, після чого потерпілу з численними ножовими пораненнями госпіталізували в реанімаційне відділення.

Правоохоронці, які приїхали на місце злочину, виявили тіло 61-річного господаря будинку з численними ножовими пораненнями. При цьому в будинку були розбиті вікна, розкиданий одяг та інші речі. Про ймовірну причетність сина потерпілого спочатку розповіли сусіди, а поліцейські знайшли його скривавлений одяг за 300 метрів від місця злочину.

Як виявилося, вночі зловмисник влаштував сварку в будинку рідних і наніс 4 удари ножем своєму батьку. Після цього він почав наносити колото-різані рани матері, але жінці вдалось втекти та покликати на допомогу. Під час цього хлопець розкидав речі та вибив вікна, щоб все в будинку нагадувало напад. Згодом хлопець позбувся закривавлених речей та переодягнувся.

Відомо, що підозрюваного затримали за кілька годин. Підозрюваний робив вигляд, що він не причетний до злочину та наполягав на версії про напад на будинок рідних. Проте виявилося, що саме син причетний до вбивства батька та поранення матері.

Наразі хлопцю повідомлено про підозру за статтями «Замах на злочин» та «Умисне вбивство». Якщо вину підозрюваного буде доведено, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.