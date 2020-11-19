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    У Києві чоловік убив жінку, щоб заволодіти її квартирою (фото, відео)

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    Тіло жінки було виявлено у Голосіївському районі - У Києві чоловік убив жінку, щоб заволодіти її квартирою (фото, відео)
    Тіло жінки було виявлено у Голосіївському районі

    Поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві жінки

    13 листопада до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ягідній перехожі знайшли мертву жінку зі слідами крові на обличчі. На місце події виїхали наряди патрульної поліції, кінологи, криміналісти, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці виявили жінку з кульовим пораненням голови, опитали заявників та оглянули місце події, де вилучили невикористаний патрон і гільзу до вогнепальної зброї.

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    У Києві чоловік убив жінку, щоб заволодіти її квартирою (фото, відео)
    У Києві чоловік убив жінку, щоб заволодіти її квартирою (фото, відео)
    У Києві чоловік убив жінку, щоб заволодіти її квартирою (фото, відео)

    «У ході проведення першочергових слідчих дій під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури через три доби ми встановили особу загиблої – це 30-річна мешканка Голосіївського району. А також встановили імовірного підозрюваного. Зібрано матеріали: це і покази свідків, матеріали огляду місця події, матеріали проведених невідкладних слідчих дій (обшуків). Це дало підстави слідчому за погодженням із процесуальним керівником пред’явити підозру 44-річному мешканцю міста Києва, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього злочину», – розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

    За його словами, підозрюваного затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Підготовлено клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Кримінальне провадження розслідується за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    «Мотивом убивства киянки може бути бажання заволодіти квартирою потерпілої та її сестри. Слідчі проводять всі необхідні дії для встановлення спільників та інших фактів злочинної діяльності фігуранта, адже є матеріали, які вказують на те, що це – непоодинокий випадок», – додав Крищенко.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство Андрій Крищенко жінка квартира
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