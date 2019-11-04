У шести містах України цього року можуть почати тестування 5G



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Попередньо, 5G в тестовому режимі планують запустити з 1 грудня 2019 року

Нацкомісія з регулювання зв'язку та інформації вже погодила заходи безпеки для випробування інтернету п'ятого покоління

Шведський виробник телекомунікаційного обладнання і українська торгівельна марка мобільного зв'язку lifecell можуть протестувати 5G в Україні вже у цьому році. Даний експеримент планують реалізувати в шести містах - Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Черкасах і Львові.

Про це повідомляє портал internet.ua.

Зазначається, що Нацкомісія з регулювання зв'язку та інформації вже погодила заходи безпеки для випробування інтернету п'ятого покоління, щоб уникнути ризику для здоров'я людей і тварин.

Попередньо, 5G в тестовому режимі планують запустити з 1 грудня 2019 року, але поки що затвердженого графіку немає.

Нагадаємо, першою країною в Європі, де навесні цього року був запущений мобільний зв'язок в стандарті 5G, стала Швейцарія. На початку червня технологія бездротового зв'язку п'ятого покоління була запущена у Великій Британії. І у червні до них приєдналася Італія.

За місяць, у липні цього року, у Німеччині запустили мережу мобільного зв'язку 5G.

Восени у Китаї найбільші мобільні оператори запустили 5G.

Натомість віцепрем'єрміністр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров у вересні заявляв, що до 2023 року вся територія України має бути покрита зв'язком 3G і 4G.