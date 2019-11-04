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    Події в Україні

    У шести містах України цього року можуть почати тестування 5G

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    Попередньо, 5G в тестовому режимі планують запустити з 1 грудня 2019 року - У шести містах України цього року можуть почати тестування 5G
    Попередньо, 5G в тестовому режимі планують запустити з 1 грудня 2019 року

    Нацкомісія з регулювання зв'язку та інформації вже погодила заходи безпеки для випробування інтернету п'ятого покоління

    Шведський виробник телекомунікаційного обладнання і українська торгівельна марка мобільного зв'язку lifecell можуть протестувати 5G в Україні вже у цьому році. Даний експеримент планують реалізувати в шести містах - Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Черкасах і Львові.

    Про це повідомляє портал internet.ua

    Зазначається, що Нацкомісія з регулювання зв'язку та інформації вже погодила заходи безпеки для випробування інтернету п'ятого покоління, щоб уникнути ризику для здоров'я людей і тварин.

    Попередньо, 5G в тестовому режимі планують запустити з 1 грудня 2019 року, але поки що затвердженого графіку немає.

    Нагадаємо, першою країною в Європі, де навесні цього року був запущений мобільний зв'язок в стандарті 5G, стала Швейцарія. На початку червня технологія бездротового зв'язку п'ятого покоління була запущена у Великій Британії. І у червні до них приєдналася Італія

    За місяць, у липні цього року, у Німеччині запустили мережу мобільного зв'язку 5G.

    Восени у Китаї найбільші мобільні оператори запустили 5G.

    Натомість віцепрем'єрміністр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров у вересні заявляв, що до 2023 року вся територія України має бути покрита зв'язком 3G і 4G.

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