На Київщині перед судом постане зухвала банда розбійників (фото)

Правоохоронці затримали банду на початку грудня 2020 року

Під час затримання один із членів банди чинив збройний опір правоохоронцям

Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно трьох членів банди, яка спеціалізувалася на вчиненні розбійних нападів та викрадені майна громадян. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Слідством встановлено, що 28-річний житель Баришівського району з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення організував стійку групу, до складу якої входили мешканці Київщини. Організатор координував дії групи, підшукував об’єкти для нападів та розподіляв між її учасниками кошти, здобуті злочинним шляхом. Також, зловмисник брав безпосередню участь у нападах та збував викрадені цінності і речі.

На початку грудня минулого року, під час спроби здійснити черговий розбійний напад, трьох членів банди було затримано правоохоронцями. Один із них чинив активний збройний опір, тож йому додатково інкримінують умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу середньої тяжкості тілесних ушкоджень та носіння і зберігання вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 345, ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні за ч.4 ст.187, ст.257 КК України завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань та управління стратегічних розслідувань в Київській області.