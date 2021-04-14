  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині невідомі підірвали банкомат (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зловмисники викрали з банкомата касети з грошима - На Київщині невідомі підірвали банкомат (фото)
    Зловмисники викрали з банкомата касети з грошима
    Фото ілюстративне

    За попередніми даними, грабіжники викрали з банкомата понад 100 тис. грн

    У середу, 14 квітня, в селі Катюжанка Київської області невідомі підірвали банкомат, розташований біля магазину, та викрали понад 100 тис. грн.

    Як розповіло «Обозревателю» інформоване джерело, подія сталась близько 3:00.

    «За однією з версій, зловмисники дістались до касет з грошима після того, як закачали в банкомат газ та підірвали його. Забравши гроші, вони зникли в невідомому напрямку. Точна сума вкраденого встановлюється», – розповів співрозмовник видання.

    Внаслідок події ніхто не постраждав, пошуки грабіжників тривають.

    Про підрив банкомата повідомляє також dtp.kiev.ua.

    Нагадаємо, 28 жовтня 2020 року у селищі Борова Фастівського району Київщини невідомі підірвали за допомогою газоповітряної суміші підірвали банкомати АТ «Ощадбанк» та ВАТ «Укрсиббанк», які вмонтовані в фасадну стіну продуктового магазину, та викрали касети з грішми.

    У Подільському районі Києва невідомі пограбували банкомат «Укргазбанку». Викрадено три касети, в яких було понад 280 тисяч грн. Цікаво, що банкомат не мав пошкоджень. Пропажу коштів виявили вже під час інкасації.

    Раніше поліцейські затримали в Охтирці Сумської області чоловіка і дівчину під час спроби підриву банкомата.


    Теги: кримінал банк гроші Київщина пограбування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies