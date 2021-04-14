На Київщині невідомі підірвали банкомат (фото)

За попередніми даними, грабіжники викрали з банкомата понад 100 тис. грн

У середу, 14 квітня, в селі Катюжанка Київської області невідомі підірвали банкомат, розташований біля магазину, та викрали понад 100 тис. грн.

Як розповіло «Обозревателю» інформоване джерело, подія сталась близько 3:00.

«За однією з версій, зловмисники дістались до касет з грошима після того, як закачали в банкомат газ та підірвали його. Забравши гроші, вони зникли в невідомому напрямку. Точна сума вкраденого встановлюється», – розповів співрозмовник видання.

Внаслідок події ніхто не постраждав, пошуки грабіжників тривають.

Про підрив банкомата повідомляє також dtp.kiev.ua.

Нагадаємо, 28 жовтня 2020 року у селищі Борова Фастівського району Київщини невідомі підірвали за допомогою газоповітряної суміші підірвали банкомати АТ «Ощадбанк» та ВАТ «Укрсиббанк», які вмонтовані в фасадну стіну продуктового магазину, та викрали касети з грішми.

У Подільському районі Києва невідомі пограбували банкомат «Укргазбанку». Викрадено три касети, в яких було понад 280 тисяч грн. Цікаво, що банкомат не мав пошкоджень. Пропажу коштів виявили вже під час інкасації.

Раніше поліцейські затримали в Охтирці Сумської області чоловіка і дівчину під час спроби підриву банкомата.



