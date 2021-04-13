Перед судом постануть ділки, викриті на збуті 50 тис. фальшивих доларів (фото)

Злочинна група, яка поставляла та збувала підроблену іноземну валюту, діяла на території столичного регіону

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох осіб, викритих на збуті підробленої іноземної валюти в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

У ході реалізації матеріалів кримінального провадження правоохоронці встановили, що на території столичного регіону діє злочинна група, яка поставляє та збуває підроблену іноземну валюту, зокрема стодоларові банкноти нового та старого зразків.

У ході досудового розслідування правоохоронцями проведено оперативну закупку підробленої валюти та затримано двох осіб безпосередньо при спробі збуту 50 тис. підроблених американських доларів. Ще 10 тис. доларів з ознаками підробки виявили під час обшуку автомобіля затриманих.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт з ч. 2, 3 ст. 199 КК України відносно підозрюваних скеровано до Деснянського районного суду Києва для розгляду по суті.

Заходи з викриття правопорушення проводилися спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у Києві, та Головним управлінням СБУ в Києві та Київській області.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила угруповання, учасники якого організували збут великих сум фальшивих євро, а також займались підробкою документів державного зразка. Якісно зроблені підробки не ідентифікував навіть пристрій для перевірки грошей.