У Києві двоє молдаван побили та пограбували поліцейського

Розбійники напали на дільничного офіцера, коли той повертався додому з добового чергування

Зловмисники постануть перед судом

Оболонська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох уродженців республіки Молдова, які підозрюються у розбійному нападі на чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що близько опівночі 13 лютого 2021 року, знаходячись на вул. Богатирській, двоє чоловіків помітили дільничного офіцера, який повертався додому з добового чергування, та вирішили заволодіти його сумкою.

Наздогнавши чоловіка, один із зловмисників наніс йому декілька ударів по голові, від яких потерпілий втратив свідомість. Скориставшись безпорадним станом потерпілого, зловмисники заволоділи його сумкою та з місця вчинення злочину втекли.

Зловмисників було встановлено та затримано. Ними виявились двоє громадян республіки Молдова 31 та 40 років, один з яких неодноразово відбував покарання за аналогічні злочини.

Зловмисниками виявились двоє громадян республіки Молдова 31 та 40 років

За клопотанням прокурора двоє обвинувачених перебувають під вартою.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст.187 КК України скеровано до Оболонського районного суду для розгляду по суті.

Зловмисникам загрожує покарання до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.