На Київщині перерахували підприємців

За минулий рік підприємці сплатили до бюджетів усіх рівнів Київщини 22,6 млрд грн податків і зборів

Понад 180 тисяч жителів Київщини офіційно займаються підприємництвом. Такими є дані на початок 2021 року. Про це повідомляє Департамент економіки та цифровізації Київської облдержадміністрації, інформує пресслужба ОДА.

Незважаючи на карантин, кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності впродовж 2020 року в регіоні зросла на 3,1%. Відповідно наразі на Київщині бізнесом займаються понад 180,4 тисячі осіб. Серед них – понад 102 тисячі фізичних осіб-підприємців.

У Департаменті економіки та цифровізації зазначають, що впродовж минулого року суб’єкти малого та середнього бізнесу Київщини сплатили до бюджетів усіх рівнів Київщини 22,6 млрд грн податків і зборів. Це на 7,5% більше в порівнянні з 2019 роком.

При цьому, згідно з офіційними даними, упродовж минулого року підприємці області працевлаштували понад 18,6 тис. людей.

Раніше повідомлялося, що протягом минулого року малий та середній бізнес Київщини поповнив місцеві бюджети на суму 2,4 млрд грн. Додатково на розвиток громад підприємці-спрощенці спрямували понад 194 млн грн.

Більшу частину коштів до місцевих скарбниць сплатили фізичні особи-підприємці: майже 1,9 млрд грн із темпом приросту до січня-грудня 2019 року 11% та додатковою сумою 182 млн грн.

Найбільші суми податку забезпечили підприємці, які ведуть діяльність на території Києво-Святошинського району (449 млн грн) та Білоцерківського району (419 млн грн).