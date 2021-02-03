Уряд скоротив термін дії мораторію на перевірки бізнесу

Згідно з документом буде відновлено зупинені або незакінчені перевірки, розпочаті до введення мораторію

Згідно з документом буде відновлено зупинені або незакінчені перевірки, розпочаті до введення мораторію

Мораторій на податкові перевірки було запроваджено на початку карантину у березні 2020 року

Кабінет міністрів затвердив постанову, якою скоротив терміни дії мораторію на проведення деяких видів податкових перевірок бізнесу.

За даними Мінфіну, рішенням уряду безпосередньо надається дозвіл на проведення перевірок, зокрема:

тимчасово зупинених та незавершених документальних та фактичних перевірок, що були розпочаті на дату запровадження мораторію;

документальних перевірок суб’єктів господарювання реального сектору економіки, які за даними аналітичної системи проводять ризикові операції та опрацьовуються у межах роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади;

документальних перевірок щодо дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;

позапланових документальних перевірок, необхідність для проведення яких виникла за результатами розгляду скарг на дії чи бездіяльність контролюючих органів щодо неправомірного нарахування грошових зобов’язань платників податків.

У свою чергу заборона на проведення документальних перевірок фізичних осіб - підприємців залишається незмінною.

«Мораторій на виконання державою контрольної функції у податковій сфері був виправданий на початку карантинних заходів, коли бізнес було майже зупинено в зв’язку з жорстким карантином. Але с кожним днем відсутність контролю за сплатою податків з боку держави стає все більше деструктивним не тільки для бюджету, а й для бізнесу, який працює чесно», - зазначила заступниця міністра фінансів Світлана Воробей.

Уряд також вважає, що несплата податків одними значно зменшує шанси на отримання допомоги тими, хто в умовах пандемії найбільше її потребує, тими, хто сам собі допомогти не в змозі – пенсіонерам, інвалідам та тими, хто тимчасово залишився без роботи.

«Отже помірковане надання дозволу на проведення деяких видів податкових перевірок – це не збільшення тиску на бізнес, а відновлення можливості забезпечити рівні умови ведення бізнесу для всіх», - пояснила Світлана Воробей.

У березні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширення коронавірусної хвороби. Зокрема було встановлено мораторій на проведення планових та фактичних податкових перевірок на період карантину.

Пізніше уряд подовжував термін дії мораторію через продовження карантину. У вересні його подовжили ще на пів року.