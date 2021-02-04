Податкові надходження ростуть: яку суму сплатили мешканці Київщини за січень

Лідерами за обсягами податкових надходжень стали три райони

За січень 2021 року платники Київської області спрямували до державного бюджету 1,3 млрд грн податкових зборів та платежів. Про це повідомила начальник Головного управління Державної податкової служби в Київській області Олена Виноградова, інформує пресслужба ГУ ДПС Київщини.

Зазначається, що вказаний показник на 7% або 82,3 млн грн перевищує надходження січня 2020 року.

Серед ТОП-3 лідерів за обсягами надходжень – платники, зареєстровані у:

Бучанському районі – 346,2 млн грн,

Білоцерківському – 223 млн грн,

Броварському – 203 млн грн.

Надходження за січень 2021 року

У розрізі основних платежів традиційно найбільшу долю забезпечила сплата ПДВ: за січень суб’єкти господарювання спрямували до скарбниці 969 млн грн. При цьому темп росту до відповідного періоду 2020 року складає 13% або 107 млн грн додаткових для бюджету коштів.

Зі своїх доходів мешканці Київщини сплатили 247,6 млн грн, що на 5% або 11,7 млн грн більше за надходження аналогічного минулорічного показника.

Підприємства та організації області забезпечили 29,3 млн грн податку на прибуток. На обороноздатність країни платники направили майже 64 млн грн.