Скільки коштів за рік принесли малий та середній бізнес Київщини місцевим бюджетам

За 2020 рік динаміка приросту надходжень єдиного податку до бюджетів територіальних громад зросла на 9%.

Протягом минулого року малий та середній бізнес Київщини поповнив місцеві бюджети на суму 2,4 млрд грн. Додатково на розвиток громад підприємці-спрощенці спрямували більше 194 мільйонів гривень. Про це повідомила начальник Головного управління Державної податкової служби в Київській області Олена Виноградова, інформує пресслужба ДПС.

Виноградова зазначила, що за 2020 рік динаміка приросту надходжень єдиного податку до бюджетів територіальних громад зросла на 9%.

Більшу частину коштів до місцевих скарбниць сплатили фізичні особи-підприємці: майже 1,9 млрд грн із темпом приросту до січня-грудня 2019 року 11% та додатковою сумою 182 млн грн.

Юридичні особи (ІІІ група) забезпечили 248 млн грн, що на 2% або 5,3 млн грн більше за відповідний показник 2019 року.

Сільгоспвиробники-спрощенці сплатили 252,4 млн грн, збільшивши надходження єдиного податку на 3% або 7 мільйонів гривень.

Найбільші суми податку забезпечили підприємці, які ведуть діяльність на території Києво-Святошинського району (449 млн грн) та Білоцерківського району (419 млн грн).

Як повідомлялося, за минулий рік платники Київщини спрямували до бюджетів територіальних громад області більше як 16 мільярдів гривень, що на 1,3 млрд грн перевищує показник 2019 року.