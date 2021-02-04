Податківці викрили у Києві конвертцентр із обігом близько 300 млн грн (фото)

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2 млн грн готівки

Конвертаційний центр діяв протягом 2017-2020 років

Співробітники Головного управління ДФС у Києві припинили діяльність центру мінімізації платежів до бюджету, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з переведення безготівкових коштів у готівку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

Правоохоронці встановили, що група осіб протягом 2017-2020 років через підконтрольні «транзитно-конвертаційні підприємства» та підприємства з ознаками фіктивності надавала послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, а також – документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

Ці підприємства перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств, підконтрольних правопорушникам, за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи чи послуги). А вони, в свою чергу, формували незаконний податковий кредит за рахунок власних підприємств-імпортерів.

Надалі незаконно проконвертована готівка разом із підробленими первинними документами, передавалась вигодонабувачам. Вартість подібних послуг складала 9-10% від проконвертованої суми.

Аби приховати незаконну діяльність, організатори конвертцентру використовували дев’ять суб’єктів господарської діяльності.

Задля оперативного та всебічного розслідування було створено 20 мобільних слідчо-оперативних груп, які на підставі ухвал районного суду Києва провели 27 обшуків.

У результаті проведення слідчих дій правоохоронці вилучили документальні підтвердження протиправної діяльності, електронні носії, бухгалтерську документацію підприємств з ознаками «транзитності» та «фіктивності», чорнові записи та понад 2 млн грн готівки.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів протягом 2017-2020 років із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав близько 300 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету – понад 50 млн гривень.

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що столичні податківці ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 210 млн грн.