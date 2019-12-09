МВС готує законопроекти для підвищення пожежної безпеки



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МВС обіцяє ініціювати підвищення відповідальності за порушення правил пожежної безпеки

МВС ініціюватиме підвищення відповідальності за порушення правил протипожежної безпеки, заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час зустрічі із журналістами у неділю в Одеській ОДА.

Про це повідомляє сайт Нацполіції.

За словами Геращенка, трагедія в Одесі пов'язана з тим, що в країні досі немає достатнього рівня відповідальності керівників за протипожежну безпеку. У зв'язку із цим Міністерство внутрішніх справ ініціює подання до Кабінету міністрів пакета законопроектів, спрямованих на підвищення такої відповідальності.

«По-перше, ми ініціюємо, щоб у бюджетних установах був передбачений обов'язковий відсоток від коштів, які їм виділяються, на вирішення питань протипожежної безпеки. Також ми ініціюємо, щоб уся інформація про перевірки державних об'єктів, які є небезпечними під час перебування в них багатьох людей, публікувалася. Щоб батьки, наприклад, знали, що проблеми із протипожежною безпекою є в тому чи іншому коледжі, школі, дитячому садку або вузі», - заявив Геращенко.

Крім того, МВС обіцяє ініціювати підвищення відповідальності за порушення правил пожежної безпеки.

На сьогодні відповідальність для керівника установи, в якому виявлено порушення, - всього 170 гривень штрафу.

Тому, на думку заступника міністра, керівники просто ігнорують норми протипожежної безпеки, що в підсумку і призводить до таких трагедій, як в Одесі.

Як повідомлялося, перевірка будівлі коледжу у Одесі востаннє відбувалася у 2014 році.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

За даними мерії, під час пожежі постраждали 26 осіб, включно з сімома пожежниками. Ще одна 17-річна студентка загинула.

Рятувальники ввечері ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.