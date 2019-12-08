На Львівщині четверо людей отруїлися чадним газом



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Серед потерпілих двоє дітей

У Львівській області внаслідок отруєння чадним газом постраждали чотири особи, серед яких двоє дітей, передає пресслужба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Згідно з повідомленням, подія сталася вчора, 7 грудня, близько 18:35 в селі Верхнє Синьовидне. У приватному будинку, який обладнаний газовим конвектором, на вулиці Франка отруїлися чадним газом чотири людини, серед них – двоє дітей, 2015 і 2017 років народження.

Наразі всіх постраждалих у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до районної лікарні.

Нагадаємо, у Києві на парковці гіпермаркету жінка випила отруту і померла.

Як повідомлялося, 21 листопада, сталася пожежа в одному із приватних будинків у с. Троєщина.