  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Львівщині четверо людей отруїлися чадним газом

    • Розсилка
    На Львівщині четверо людей отруїлися чадним газом

    Серед потерпілих двоє дітей

    У Львівській області внаслідок отруєння чадним газом постраждали чотири особи, серед яких двоє дітей, передає пресслужба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

    Згідно з повідомленням, подія сталася вчора, 7 грудня, близько 18:35 в селі Верхнє Синьовидне. У приватному будинку, який обладнаний газовим конвектором, на вулиці Франка отруїлися чадним газом чотири людини, серед них – двоє дітей, 2015 і 2017 років народження.

    Наразі всіх постраждалих у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до районної лікарні.

    Нагадаємо, у Києві на парковці гіпермаркету жінка випила отруту і померла.

    Як повідомлялося, 21 листопада, сталася пожежа в одному із приватних будинків у с. Троєщина. 

    пожежа Львівщина отруєння жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ