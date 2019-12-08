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    Трагедія в Одесі: у коледжі не було пожежної сигналізації

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    Трагедія в Одесі: у коледжі не було пожежної сигналізації

    Вісім осіб вважаються зниклими безвісти у результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу

    Глава Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін заявив, що в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу не було пожежної сигналізації.

    Про це він повідомив під час брифінгу, передає «Думська».

    «Після сьогоднішньої наради з’ясувалося, що там взагалі пожежної сигналізації не було», – сказав Чечоткін, відповідаючи на питання про те, чи спрацювала сигналізація у момент страшної пожежі.

    Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук поінформував про те, що досі вісім осіб вважаються зниклими безвісти у результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    Як повідомлялося, перевірка будівлі коледжу у Одесі востаннє відбувалася у 2014 році.

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    За даними мерії, під час пожежі постраждали 26 осіб, включно з сімома пожежниками. Ще одна 17-річна студентка загинула.

    Рятувальники ввечері ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

    пожежа трагедія Одеса рятувальники Олексій Гончарук
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