Трагедія в Одесі: у коледжі не було пожежної сигналізації



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Вісім осіб вважаються зниклими безвісти у результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу

Глава Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін заявив, що в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу не було пожежної сигналізації.

Про це він повідомив під час брифінгу, передає «Думська».

«Після сьогоднішньої наради з’ясувалося, що там взагалі пожежної сигналізації не було», – сказав Чечоткін, відповідаючи на питання про те, чи спрацювала сигналізація у момент страшної пожежі.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук поінформував про те, що досі вісім осіб вважаються зниклими безвісти у результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Як повідомлялося, перевірка будівлі коледжу у Одесі востаннє відбувалася у 2014 році.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

За даними мерії, під час пожежі постраждали 26 осіб, включно з сімома пожежниками. Ще одна 17-річна студентка загинула.

Рятувальники ввечері ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.