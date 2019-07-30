На Київщині під час сімейної сварки чоловік порізав горло дружині



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29-річного чоловіка затримано Фото: Нацполіція

Потерпіла знаходиться в реанімації

У понеділок, 29 липня, вранці у Фастові чоловік порізав горло своїй дружині. До поліції надійшло повідомлення про це від жінки, яка стала свідком конфлікту подружжя.

«Виїздом слідчо-оперативної групи поліції на місце пригоди було встановлено, що у сімейній парі під час спільного розпивання спиртних напої сталася сварка. Тоді чоловік схопив кухонний ніж та порізав горло своїй 27-річній дружині. Нині потерпіла знаходиться в реанімаційному відділенні Фастівської лікарні після операції», - повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Відомо, що подружжя має трьох спільних дітей віком 10 місяців, 5 та 6 років. На даний час вони перебувають під опікою служби у справах дітей.

29-річного нападника затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За фактом цього правопорушення відкрито кримінальне провадження за ст. 115, ст. 15 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Як повідомлялося, 30 липня на світанку в Солом'янському районі Києва чоловік отримав проникаюче поранення ножем в бік.