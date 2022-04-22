На Київщині сапери підірвуть дві авіабомби зі збитого літака

Мова про 250-кілограмові бомби

На Київщині підірвуть дві потужні авіабомби зі збитого літака рашистів. Боєприпаси знайшли на місці падіння ворожого Су-25 біля села Вишеград. Про це повідомляє пресслужба 112 Бригади територіальної оборони столиці. Мова про 250-кілограмові бомби.

«Сапери 112 Бригади територіальної оборони міста Києва готують для підриву дві 250-кілограмові авіабомби, які знайшли на місці падіння збитого російського СУ-25 неполадік села Вишеград, Київська область», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Ірпені, в районі військового госпіталю, було виявлено потужну авіаційну бомбу. Вдень 20 квітня її було знешкоджено.

Нагадаємо, понад 16 500 вибухонебезпечних предметів знешкодили спеціалісти з моменту деокупації у Київській області.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду наразі виділено один мільярд гривень. Київська область з них отримала 400 млн грн.