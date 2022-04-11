Експерт Асоціації саперів розказав, про заборонені міни, які використовують росіяни

Протипіхотна осколкова міна ПОМ-3 «Медальйон», які росіяни скидають з повітря для психологічного тиску на українців

Завдання деяких мін – психологічне

Російські війська використовують у війні проти України як «психологічні» міни, так і заборонені Оттавською конвенцією. Про це заявив у інтерв’ю «Главкому» експерт Асоціації саперів України Ігор Молодан.

Однією із розповсюджених на російсько-українській війні мін є протипіхотна ПОМ-3 із сейсмодатчиками.

«Такі міни розкидають з повітря, хоча був випадок, що закинули за допомогою гранатомета – причепили на болванку міну і вистрілили»,в – розповів експерт.

За словами Молодана, від удару при падінні міна приводиться в бойове становище, а навколо у вигляді сонечка, в діаметрі приблизно десяти метрів – розташовуються датчики.

Представник Асоціації саперів пояснив, що такі міни часто використовують із психологічною метою: «Військові бачать, що там на полі вони є, і в той бік не ідуть».

Крім того, рашисти використовують проти українців боєприпаси, заборонені Оттавською конвенцією. Скажімо, пластикові протипіхотні фугасні міни ПФМ-1 «Лепесток».

Ці міни, які неможливо виявити метало детектором, розкидаються сотнями, тисячами на великих територіях. «Уламків від неї немає, але ступню відірве. Завдання такої зброї здебільшого психологічне – покалічити, викликати страх», – пояснив експерт.

За словами Ігоря Молодана, «Лепестки» будуть нагадувати про себе ще не один рік після війни: «Прості міни – вони для бойових дій, а ці довго лежать, можуть травою порости. І війна вже закінчилася, а люди страждають…»

Нагадаємо, що за останній тиждень тільки на території Київської області спеціалісти знешкодили майже 11 тисяч боєприпасів.