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    В Ірпені знешкоджено потужну авіаційну бомбу (відео)

    В Ірпені знешкоджено потужну авіаційну бомбу (відео)
    фото з відкритих джерел

    Сапери знешкодили бомбу без жертв і руйнацій

    В Ірпені, в районі військового госпіталю, було виявлено потужну авіаційну бомбу. Вдень 20 квітня її було знешкоджено. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин в Telegram.

    «Авіабомбу знешкоджено. На щастя, без жертв і руйнацій. Хлопці спрацювали дуже професійно! Дякую нашим саперам! Сподіваюся, більше не буде таких знахідок, але маємо залишатися вкрай обережними», зазначив Маркушин.

    На відео видно, що від авіаційної бомби залишилася лише велика воронка.

    Нагадаємо, понад 16 500 вибухонебезпечних предметів знешкодили спеціалісти з моменту деокупації у Київській області.

    Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду наразі виділено один мільярд гривень. Київська область з них отримала 400 млн грн.

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    Теги: росія окупанти війна Ірпінь Україна окупація #stoprussia
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    В Ірпені знешкоджено потужну авіаційну бомбу (відео)