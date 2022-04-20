В Ірпені знешкоджено потужну авіаційну бомбу (відео)

Сапери знешкодили бомбу без жертв і руйнацій

В Ірпені, в районі військового госпіталю, було виявлено потужну авіаційну бомбу. Вдень 20 квітня її було знешкоджено. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин в Telegram.

«Авіабомбу знешкоджено. На щастя, без жертв і руйнацій. Хлопці спрацювали дуже професійно! Дякую нашим саперам! Сподіваюся, більше не буде таких знахідок, але маємо залишатися вкрай обережними», – зазначив Маркушин.

На відео видно, що від авіаційної бомби залишилася лише велика воронка.

Нагадаємо, понад 16 500 вибухонебезпечних предметів знешкодили спеціалісти з моменту деокупації у Київській області.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду наразі виділено один мільярд гривень. Київська область з них отримала 400 млн грн.



