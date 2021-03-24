На Київщині планують збільшити «карантинні» виплати

ФОПи можуть отримати понад 12 тис. гривень компенсації

Керівництво Київської області збирається збільшити карантинні виплати фізичним особам-підприємцям. Для підприємців регіону сума матеріальної допомоги може скласти до 12,6 тис. гривень.

Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін в Facebook.

Для цього пропонують використовувати механізм, який діяв у грудні минулого року. В Офісі президента України запропонували виплатити малому і середньому бізнесу по 8 тисяч гривень, як компенсацію за «червону» зону.

«Тому обговорили механізм, який зможе дозволити збільшити виплати підприємцям за рахунок місцевих бюджетів громад до середньої зарплати в області. У нас на Київщині вона в січні 2021 склала 12645 грн», – повідомив Володін.

У грудні 2020 року в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження локдауну. Одною з програм була виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам. Тоді карантинну допомогу отримали майже півмільйона українців.

Нещодавно міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що уряд може відновити всі програми допомоги підприємцям, які діяли в 2020 році, в тому числі і виплати ФОПам по 8 тисяч гривень. Це буде залежати від карантинних обмежень, які будуть застосовані в Україні.

Нагадаємо, що учора у Києві відбулись масові акції руху «SaveФОП», що виступають проти обмежень для бізнесу під час локдауну, їх учасники перекривали вулицю Грушевського, вимагаючи зустрічі з премʼєр-міністром.

Премʼєр Денис Шмигаль в свою чергу повідомив, що Кабінет міністрів планує поновити компенсації підприємцям, які постраждали через запровадження владою жорсткого карантину. Виплати зможуть отримати у регіонах «червоної» зони.