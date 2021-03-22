Підприємці під будинком Кабміну вимагають зустрічі зі Шмигалем (відео)

Підприємці виступають проти обмежень для бізнесу під час локдауну

Учасники руху «SaveФОП» перекрили вулицю Грушевського

Учасники маршу протесту підприємців з руху «SaveФОП», що виступають проти обмежень для бізнесу під час локдауну, пікетують будинок Кабінету міністрів. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Також повідомляється, що учасники акції під гаслом «Скажи ні локдауну!» перекрили проїзд по вулиці Грушевського під Кабінетом міністрів. Протестувальники пропускають лише громадський транспорт.

Повідомляється, що таким чином учасники протесту домагаються зустрічі з прем'єр-міністром.

Як зазначається на сторінці руху SaveФОП у Facebook, учасники акції вже 98-й день стоять на Майдані за свої права, а також за те, що ніхто не відповів за побиття підприємців 15 грудня. Їхня мета – працювати у законодавчому полі в вільній Україні, працювати за нормальними законами, припинити беззаконня на митниці та сісти за стіл переговорів з владою, зокрема з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Раніше повідомлялося, що сьогодні зранку підприємці відмовилися від планів пікетувати Офіс президента, аби уникнути асоціацій з недавніми актами вандалізму біля нього. Натомість вони вирішили вдатися до пікету біля Кабінету міністрів.

Тим часом Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів планує поновити компенсації підприємцям, які постраждали через запровадження владою жорсткого карантину. Виплати зможуть отримати у регіонах «червоної» зони.

Нагадаємо, 4 грудня 2020 року Верховна рада прийняла пакет проєктів законів президента Зеленського про підтримку бізнесу на період карантину. Він передбачав одноразову матеріальну допомогу від держави для підприємців та найманих працівників у розмірі 8 тисяч гривень.