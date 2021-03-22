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    Шмигаль обіцяє знову роздати підприємцям «карантинні» гроші

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    Підприємці через пандемію втрачають прибутки&nbsp; - Шмигаль обіцяє знову роздати підприємцям «карантинні» гроші
    Підприємці через пандемію втрачають прибутки 
    Фото: depositphotos.com

    Уряд планує поновити карантинні виплати бізнесменам

    Кабінет міністрів планує поновити компенсації підприємцям, які постраждали через запровадження владою жорсткого карантину. Виплати зможуть отримати у регіонах «червоної» зони. Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

    Як зазначив Шмигаль, це питання він обговорив з міністрами.

    «Доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіоном, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки в їхньому населеному пункті», – повідомив прем’єр-міністр.

    Торік в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм – це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які визначив Кабмін. Ці гроші бізнесмени отримували у грудні-січні.

    Нагадаємо, міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що уряд може відновити всі програми допомоги підприємцям, які діяли в 2020 році, в тому числі і виплати ФОПам по 8 тисяч гривень. Це буде залежати від карантинних обмежень, які будуть застосовані в Україні.

    Нагадаємо, 4 грудня 2020 року Верховна рада прийняла пакет проєктів законів президента Зеленського про підтримку бізнесу на період карантину. Він передбачав одноразову матеріальну допомогу від держави для підприємців та найманих працівників у розмірі 8 тисяч гривень.

    До слова, у Державній податковій службі пояснили, чи може ФОП здійснювати діяльність під час локдауну, якщо така особа отримала допомогу за програмою «Допомога ФОПам і працівникам – 8000 грн».

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    Теги: Кабмін гроші Мінекономіки бізнес карантин уряд Денис Шмигаль
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