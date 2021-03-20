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    Економіка та фінанси

    Міністр економіки назвав умову повернення карантинних виплат для ФОП

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    Кабмін буде діяти в залежності від того, які карантинні обмеження будуть вводитися в цілому - Міністр економіки назвав умову повернення карантинних виплат для ФОП
    Кабмін буде діяти в залежності від того, які карантинні обмеження будуть вводитися в цілому

    «Більша частина країни ще не підпала під жорсткі карантинні обмеження» – Петрашко

    У тому випадку, якщо в Україні знову виникне необхідність запровадити локдаун, Кабінет міністрів може відновити всі програми допомоги підприємцям, у тому числі компенсаційні карантинні виплати по 8 тисяч гривень.

    Про це повідомив міністр економіки Ігор Петрашко під час форуму «Україна 30» 18 березня.

    «Ми будемо реагувати. У нас є напрацьовані інструменти. Будемо діяти залежно від ситуації. Зараз у нас все ж окремі карантинні зони», – зазначив міністр.

    Петрашко додав, що більша частина країни ще не підпала під жорсткі карантинні обмеження. Тому Кабмін буде діяти в залежності від того, які карантинні обмеження будуть вводитися в цілому.

    «Однак у нас всі програми, які були напрацьовані минулого року, можуть і будуть застосовані в разі, якщо такі розширення обмежень триватимуть», – резюмував він.

    Раніше президент України закликав місцеву владу в українських областях до розробки комплексу невідкладних заходів з підтримки громадян і бізнесу в умовах жорсткого карантину.

    Нагадаємо, 4 грудня 2020 року Верховна рада прийняла пакет проєктів законів президента Зеленського про підтримку бізнесу на період карантину. Він передбачав одноразову матеріальну допомогу від держави для підприємців та найманих працівників у розмірі 8 тисяч гривень.

    До слова, у Державній податковій службі пояснили, чи може ФОП здійснювати діяльність під час локдауну, якщо така особа отримала допомогу за програмою «Допомога ФОПам і працівникам – 8000 грн».

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    Теги: Кабмін міністр Україна президент карантин коронавірус Ігор Петрашко
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