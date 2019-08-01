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    Новини

    На Київщині поліція затримала автоугонщиків (фото)

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    Зловмисники викрали ВАЗ 2107 та заховали його у приватному дворі - На Київщині поліція затримала автоугонщиків (фото)
    Зловмисники викрали ВАЗ 2107 та заховали його у приватному дворі
    Фото: Нацполіція

    Двоє чоловіків напідпитку викрале чужий автомобіль

    До Києво-Святошинського відділу поліції звернувся місцевий житель села Бузова із заявою про викрадення свого автомобіля. У ході оперативно-розшукових заходів автомобіль було знайдено, а викрадачів затримано. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «Як з’ясувалось у ході слідчих дій, двоє чоловіків добряче навідпочивалися і, будучи вже напідпитку, вирішили нажитися на чужому авто. Приблизно опівночі викрали ВАЗ 2107 та заховали його у приватному дворі з метою подальшого продажу», - розповіли в поліції.

    Правоохоронці швидко затримали чоловіків у селі Бабинці Бородянського району. Автомобіль знайшли та вилучили у якості речового доказу.  

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    Одного зі зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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    На Київщині поліція затримала автоугонщиків (фото)
    На Київщині поліція затримала автоугонщиків (фото)

    Відкрито кримінальне провадження за ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

    Наразі, відпрацьовується причетність підозрюваних до вчинення інших аналогічних злочинів.

    Триває слідство.

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