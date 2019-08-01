На Київщині поліція затримала автоугонщиків (фото)



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Зловмисники викрали ВАЗ 2107 та заховали його у приватному дворі Фото: Нацполіція

Двоє чоловіків напідпитку викрале чужий автомобіль

До Києво-Святошинського відділу поліції звернувся місцевий житель села Бузова із заявою про викрадення свого автомобіля. У ході оперативно-розшукових заходів автомобіль було знайдено, а викрадачів затримано. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Як з’ясувалось у ході слідчих дій, двоє чоловіків добряче навідпочивалися і, будучи вже напідпитку, вирішили нажитися на чужому авто. Приблизно опівночі викрали ВАЗ 2107 та заховали його у приватному дворі з метою подальшого продажу», - розповіли в поліції.

Правоохоронці швидко затримали чоловіків у селі Бабинці Бородянського району. Автомобіль знайшли та вилучили у якості речового доказу.

Одного зі зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Відкрито кримінальне провадження за ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Наразі, відпрацьовується причетність підозрюваних до вчинення інших аналогічних злочинів.

Триває слідство.