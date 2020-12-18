На Київщині поліція затримала банду, що жорстоко катувала своїх жертв (фото, відео)

Під час обшуків у членів банди правоохоронці вилучили 9 одиниць зброї

Злочинці катували праскою та різали ножем родину підприємця, вимагаючи інформацію про гроші

Під час спецоперації поліція Київщини затримала членів організованого злочинного угруповання, які здійснили розбійний напад на родину підприємця.

Ліквідували діяльність банди оперативники Управління карного розшуку та працівники Слідчого управління поліції Київщини за використання можливостей підрозділів кримінального аналізу, оперативно-технічних заходів та оперативної служби за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та бійців полку поліції особливого призначення поліції столичної області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як розповів керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, банда спеціалізувалась на вчиненні розбійних нападів. Зокрема, 30 листопада учасники злочинного угрупування увірвались у будинок приватного підприємця у селі Луб'янка Бородянського району. Там зловмисники близько години жорстоко знущалися над родиною — катували праскою та різали ножем, вимагаючи інформацію про те, де господарі зберігають гроші.

Банда відібрала у родини всі заощадження: 3 тисячі доларів, 8 тисяч гривень, ювелірні вироби та інші цінності. На цьому зловмисники не зупинились і заволоділи двома автомобілями, що були припарковані на подвір'ї, і тільки після цього зникли з місця події.

Через 16 днів правоохоронці затримали осіб, причетних до такого зухвалого злочину.

До складу злочинної банди входили п'ять осіб, усі вони мешканці міста Ірпінь, окрім лідера угрупування – він 31-річний киянин. До цього він вже був засуджений за крадіжку з помешкання та вчинення грабежу. Крім цього, деякі з учасників організованої банди раніше брали участь у рейдерських захопленнях.

Під час проведення обшуків за місцями проживання зловмисників працівники поліції вилучили 9 одиниць зброї, у тому числі автоматичної, балаклави, рукавички, спецодяг, спецзасоби, стяжки, ювелірні вироби та годинники, гроші, в тому числі й в іноземній валюті. Також вилучено 6 транспортних засобів, серед них і автомобіль, на якому зловмисники прибули до села Луб'янка, аби вчинити напад.

Викрадені автомобілі поліцейські розшукали у лісосмузі на відстані близько 7 кілометрів від місця злочину.

Наразі лідер та члени банди затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їх поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій), ст. 257 (Бандитизм) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів діям зловмисників буде надана додаткова правова кваліфікація.

Наразі працівники поліції перевіряють затриманих на причетність до вчинення інших злочинів на території України.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання для них запобіжного заходу.