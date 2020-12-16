  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві судитимуть наркодилерів, які збували амфетамін (фото)

    • Розсилка
    Під час обшуків вилучено пакети із психотропною речовиною&nbsp; - У Києві судитимуть наркодилерів, які збували амфетамін (фото)
    Під час обшуків вилучено пакети із психотропною речовиною 
    Фото: Київська міська прокуратура

    Організатором незаконного бізнесу виявився 39-річний киянин, який залучив до злочинної діяльності свою дружину та двох товаришів

    Київська місцева прокуратура № 6 завершила досудове розслідування відносно організованої злочинної групи наркодилерів, які виготовляли та збували на території міста Києва психотропну речовину амфетамін у великих розмірах.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    За даними слідства, члени організованої групи у заздалегідь облаштованій нарколабораторії займались виготовленням психотропних речовин, їх фасуванням та подальшим збутом наркозалежним особам. У ході контролю за вчиненням злочину проведено близько 10 оперативних закупок, за результатами яких встановлено причетність до нелегального бізнесу чотирьох осіб.

    Отримані злочинним шляхом кошти зберігалися на банківських рахунках, використовувалися з метою особистого збагачення та продовження незаконного обігу психотропних речовин.

    Організатором незаконного бізнесу виявився 39-річний киянин, який залучив до злочинної діяльності свою дружину та двох товаришів.

    У ході обшуків за місцем проживання учасників групи, а також у приміщеннях та транспортних засобах, що перебували у їхньому користуванні, вилучено пакети із психотропною речовиною загальною вагою близько 250 г, марихуану, електронні ваги, пакувальний матеріал, обладнання, яке використовувалась для виготовлення амфетаміну, інші речові докази.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    У Києві судитимуть наркодилерів, які збували амфетамін (фото)
    У Києві судитимуть наркодилерів, які збували амфетамін (фото)
    У Києві судитимуть наркодилерів, які збували амфетамін (фото)
    У Києві судитимуть наркодилерів, які збували амфетамін (фото)
    У Києві судитимуть наркодилерів, які збували амфетамін (фото)
    У Києві судитимуть наркодилерів, які збували амфетамін (фото)
    У Києві судитимуть наркодилерів, які збували амфетамін (фото)

    Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 306 та ч. 3 ст. 307 КК України скеровано до Деснянського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

    Санкція статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Теги: прокуратура Київ кримінал наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies