Вбивство на Майдані: у жахливому злочині підозрюється іноземець

Вбивство сталося на вході на станцію метро «Майдан Незалежності»

Правоохоронці повідомили про підозру затриманому 44-річному чоловіку

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 44-річному чоловіку, викритому за фактом умисного вбивства чоловіка біля входу на станцію метро «Майдан Незалежності».

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, 8 грудня близько 20 години на лінію «102» надійшло повідомлення, що в підземному переході станції київського метро «Майдан Незалежності» виявлено тіло чоловіка.

Встановлено, що у ході спільного розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, у результаті один з них вдарив свого опонента ножем у живіт та втік з місця вчинення злочину. Від отриманого поранення 30-річний чоловік помер на місці ще до приїзду швидкої.

За результатами проведеного розслідування, правоохоронцями встановлено особу, причетну до вбивства чоловіка. Ним виявився 44-річний громадянин Республіки Казахстан.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру, вирішується питання щодо звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюється слідчими Шевченківського Управління поліції в Києві.