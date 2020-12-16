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    Вбивство на Майдані: у жахливому злочині підозрюється іноземець

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    Вбивство сталося на вході на станцію метро &laquo;Майдан Незалежності&raquo; - Вбивство на Майдані: у жахливому злочині підозрюється іноземець
    Вбивство сталося на вході на станцію метро «Майдан Незалежності»
    Фото: Київська міська прокуратура

    Правоохоронці повідомили про підозру затриманому 44-річному чоловіку

    Столичні правоохоронці повідомили про підозру 44-річному чоловіку, викритому за фактом умисного вбивства чоловіка біля входу на станцію метро «Майдан Незалежності».

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Так, 8 грудня близько 20 години на лінію «102» надійшло повідомлення, що в підземному переході станції київського метро «Майдан Незалежності» виявлено тіло чоловіка.

    Встановлено, що у ході спільного розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, у результаті один з них вдарив свого опонента ножем у живіт та втік з місця вчинення злочину. Від отриманого поранення 30-річний чоловік помер на місці ще до приїзду швидкої.

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    Вбивство на Майдані: у жахливому злочині підозрюється іноземець
    Вбивство на Майдані: у жахливому злочині підозрюється іноземець

    За результатами проведеного розслідування, правоохоронцями встановлено особу, причетну до вбивства чоловіка. Ним виявився 44-річний громадянин Республіки Казахстан.

    Наразі чоловіку повідомлено про підозру, вирішується питання щодо звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу.

    Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюється слідчими Шевченківського Управління поліції в Києві.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал вбивство іноземці
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