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    Новини

    СБУ викрила в Києві потужне наркоугруповання з «товаром» на 10 млн грн (фото)

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    Під час обшуку вилучено майже 300 кг прекурсорів, 20 кг психотропу PVP, пігулки, 3 кг канабісу та ін. - СБУ викрила в Києві потужне наркоугруповання з «товаром» на 10 млн грн (фото)
    Під час обшуку вилучено майже 300 кг прекурсорів, 20 кг психотропу PVP, пігулки, 3 кг канабісу та ін.
    Фото: СБУ

    Злочинці збували наркотики та психотропи оптовими партіями через спеціально створені інтернет-магазини

    Фахівці кібердепартаменту Служби безпеки України задокументували і блокували масштабний збут наркотиків та психотропних речовин через інтернет у Києві та столичній області.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Співробітники спецслужби встановили, що організувала незаконний бізнес група киян, які добре знаються на сучасних ІТ-технологіях. Вони орендували приватний будинок, де облаштували лабораторію, в якій виготовляли для продажу психотропні речовини в особливо великих розмірах.

    Учасники наркоугруповання закуповували прекурсори та реалізовували товар оптовими партіями через спеціально створені інтернет-магазини. Розрахунки проводились через електронні платіжні системи та криптовалюти.

    Учасники угруповання діяли з дотриманням умов суворої конспірації, зокрема використовували конспіративні квартири для прикриття протиправної діяльності. Збут заборонених речовин наркоділки здійснювали через так звані закладки або надсилали операторами поштового зв’язку. Основними клієнтами угруповання були молоді люди.

    За попередніми даними, зловмисники діяли понад рік, щомісячний обіг становив у середньому 2 мільйони гривень.

    У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ провели у Києві 8 обшуків, зокрема, у нарколабораторії та за місцями проживання фігурантів. Вилучено майже 300 кг прекурсорів та хімічних речовин, 20 кг психотропу PVP, понад 200 пігулок MDMA, 3 кілограми канабісу, 100 грамів амфетаміну. За попередніми оцінками, вартість виявлених наркотиків за цінами чорного ринку становить майже 10 мільйонів гривень.

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    СБУ викрила в Києві потужне наркоугруповання з «товаром» на 10 млн грн (фото)
    СБУ викрила в Києві потужне наркоугруповання з «товаром» на 10 млн грн (фото)
    СБУ викрила в Києві потужне наркоугруповання з «товаром» на 10 млн грн (фото)
    СБУ викрила в Києві потужне наркоугруповання з «товаром» на 10 млн грн (фото)
    СБУ викрила в Києві потужне наркоугруповання з «товаром» на 10 млн грн (фото)
    СБУ викрила в Києві потужне наркоугруповання з «товаром» на 10 млн грн (фото)

    Правоохоронці затримали 7 учасників організованого угруповання, у тому числі організаторів, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 9 до 12 років із конфіскацією майна.

    Триває досудове слідство.

    Операція з викриття наркоугруповання проводилась спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції у Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

    Теги: Національна поліція України прокуратура СБУ Київ кримінал наркотики кияни злочин
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